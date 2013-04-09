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Politika

İki ilin milletvekili sayısı değişti

Edirne'nin milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşerken, Ordu'nun milletvekili sayısı 5'ten 6'ya yükseldi

09 Nisan 2013 14:55

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, illerin çıkarabileceği milletvekili sayısını belirledi. Edirne'nin milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşerken, Ordu'nun milletvekili sayısı 5'ten 6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2012 itibarıyla resmi ilanı yapılan ve YSK'ya gönderilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit edilen milletvekili sayıları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, YSK tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde Kanun'un 4. maddesi uyarınca belirlenerek, Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edildiği anımsatıldı.

Buna göre, Edirne'nin milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşerken, Ordu'nun milletvekili sayısı 5'ten 6'ya yükseldi.

Diğer illerin milletvekili sayısı değişmedi, 3 bölgeye ayrılan İstanbul 87, 2'şer bölgeye ayrılan Ankara 32 ve İzmir 26 milletvekili çıkaracak.

İllerin çıkaracağı milletvekili sayıları şöyle:

Adana 14, Adıyaman 5,  Afyonkarahisar 5,  Ağrı 4,  Amasya 3,  Ankara 32, Antalya, 14 Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, erzurum 6 eskişehir 6 gaziantep 12 giresun 4 gümüşhane 2 hakkari 3 hatay 10 ısparta 4 mersin 11 istanbul 87 izmir 26 kars 3 Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, muğla 6 muş 4 nevşehir 3 niğde 3 ordu 6 rize 3 sakarya 7 samsun 9 siirt 3 sinop 2 sivas 5 tekirdağ 6 tokat 5 trabzon 6 tunceli 2 Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 7, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 1, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

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