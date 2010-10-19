İki iletişim devi güçlerini birleştiriyor: Facebook-Skype anlaşması

T24- Facebook ile birleşmeye karar veren Skype, sosyal iletişim sitesinde sesli ya da görüntülü telefon görüşmesi yapmayı yaygınlaştırmak istiyor.





Facebook-Skype anlaşması, bilgisayar endüstrisini saran ''Facebook'un kendi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı'' söylentileri üzerine imzalandı.





Skype'ın tüketici ürünleri departmanının müdürü Rick Osterloh, ''Skype deneyiminin temelinde sevdiğin insanlarla iletişim fikri yatıyor'' dedi. Anlaşma uyarınca Windows için hazırlanan yeni Skype, Facebook'a ayrılmış bir sekme sunuyor. Bundan böyle Skype kullanıcıları ilk kez Facebook sayfalarındaki güncellemelere Skype üzerinden erişme fırsatına kavuşmuş olacak.





Skype üzerinden Facebook'taki dostlarınızı doğrudan cep ya da sabit telefonlarından arama olanağınız var. Eğer Facebook'taki dostlarınız da Skype kullanıcısı ise karşılıklı bedava görüşme fırsatı doğuyor.





Bedava grup görüşmesi





Beta formatında ve deneme aşamasında bedavaya grup görüşmesi yapma olanağı da sunuluyor.

Gözlemciler, dünyanın en büyük sosyal iletişim sitesi olan Facebook'un kullanıcıları arasında farklı platformlarda mesajlaşma ve iletişimin odağı haline gelmek istediğini ve şirketin Skype ile vardığı anlaşmayı bu hedefe giden yolda çok doğal bulduklarını söylüyorlar.





Teknoloji blogcusu BNET.com yazarı Ben Popper, BBC'ye verdiği mülakatta, ''Her iki şirketin de kazançlı çıktığı bir anlaşma bu.'' dedi. Ben Popper, ''Skype bu şekilde kendine hazır bir iletişim ortamı buluyor. En çok ABD'de yaygın olan Facebook ise, Skype'ın Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde varolan kullanıcılarını bu şekilde Facebook şemsiyesi altına çekerek büyüyüşünü sürdürmek istiyor.'' diye konuştu.





Uzmanlar, iki şirket arasındaki anlaşmanın telekomünikasyona yeni bir yön verebileceğini düşünüyor. Lüksemburg merkezli Skype'a 560 milyon kullanıcı kayıtlı ve bunların 8.1 milyonu ödeme yapan kullanıcılar. Şirket, Skype üzerinden günde ortalama 520 milyon dakika görüşme gerçekleştiğini söylüyor. ABD merkezli Facebook'un 500 milyonun üzerinde kullanıcısı var.



