İki ilde üç kaza; 8 ölü

Kocaeli ve Çanakkale'de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

İzmit ilçesi Kandıra yolu Karga köyü mevkisinde Mehmet Şahin yönetimindeki 77 ED 199 plakalı minibüs ile İhsan Çakır'ın kullandığı 54 TC 754 plakalı pikap çarpıştı.

Araçlarda sıkışanları kurtarmak için olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, pikaptaki Yusuf Çakır (30) ve minibüsteki Hediye Hakan olay yerinde hayatını kaybetti. Çakır ve Hakan'ın cesetleri, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Minibüsteki Mehmet Şahin, Ali Perişan, Hasan, Sibel, Hülya, Uğur ve Edip Hakan ile pikaptaki Gülsüm Çakır, Ayşe Çakır ve sürücü İhsan Çakır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Otomobil kamyona çarptı

Kandıra yolu Kocakaymazlar köyü Kayıplar Mahallesi mevkisinde de İrfan Okatan'ın kullandığı 34 AJ 0129 plakalı otomobil, İzmit yönüne giden Ramazan Subaş idaresindeki 41 HD 403 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle karşı yöne geçen otomobil bu yönden gelen Fehmi Şen yönetimindeki 34 BCR 55 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Sefer Kayan (52) ve arka koltuktaki eşi Sabahat Kayan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İrfan Okatan ise 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer 3 araç içindeki 8 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Trafik kazaları nedeniyle İzmit-Kandıra yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı. Kurtarma çalışmaları ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Çanakkale'de 4 ölü

Çanakkale'deki kazada da otomobil ile kamyon çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu ilçesi Kocaçeşme köyünden Adilhan köyüne giden Nurettin Şahin'in kullandığı 22 FT 934 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kömür yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Şahin ile eşi Nadide Şahin (26), kayın validesi Ayşe Engin ile akrabaları Ramazan Şahin (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralı kamyon şoförü ise Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.