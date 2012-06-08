Sınavda görev alacak öğretmenlerden boykot

Türkiye genelinde Diyarbakır'da da hafta sonucu yapılacak Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Parasız Yatılı ve Bursluluk (PYB) Sınavı'nda görev alacak öğretmenlerin istenilen başvuruyu yapmaması kriz yarattı.

Cumartesi günü yapılacak Seviye Belirleme Sınavı için Diyarbakır’da yaklaşık 25 bin, Pazar günü yapılacak ile Parasız Yatılı ve Bursluluk (PYB) sınavı için de 35 bin öğrenci katılacak.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; sınavlarda görevlendirmek için 5 bin öğretmene ihtiyaç duyulurken, öğretmen sendikalarının karar alması sonucu başvuru sayısı düşük kalınca, valilik tarafından re’sen görevlendirme yapıldığı iddia edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara valilik oluru ile gönderilen yazıda, 9-10 Haziran 2012 SBS ve PYB sınavı için görevlendirmelerin sisteme aktarıldığı ve okulların 8 Haziran 2012 Cuma saat 11.00’e kadar çıktılarını almaları gerektiği belirtilerek, "Görevler otomasyon tarafından alfabetik sırayla verilmektedir. Görev iptali ya da değişikliği asla yapılmamaktadır. 9 Haziran 2012 Seviye Belirleme Sınavı ve 10 Haziran 2012 PYB Sınavı saat 10.00’da başlayacak olup, en geç saat 09.00’da görevlendirildiğiniz okulda hazır bulununuz" denildi.

Valiliğin res’en görevlendirme kararına tepki gösteren Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, Valiliğin bu kararı kanun dışı olduğunu savundu.

Birtek, "Danıştay kararları vardır. Görevlendirmenin 1 hafta önce yapılması gerekiyor. Sınavlara girmeyecek olan arkadaşlarımız sıkıntı yaşamayacaklar" dedi.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, öğretmenlerin itibarsızlaştırma ve saygınlığının yok edilmesi için yapılan açıklamalara tepki gösterdikleri için sınavlarda üyelerinin görev almayacağını söyledi.

Memiş, "Başbakan bize 15 saat çalışıp 2 ay yatmakla suçluyor. Bu açıklamasını düzeltmesini bekliyoruz.

Amacımız öğrencileri mağdur etmek değil, itibarsızlaştırmanın önüne geçmek için demokratik tavrımızı ortaya koyuyoruz. Öğretmenler saldırıya uğrarken kimse kılını kıpırdatmıyor. Çözümsüzlük değil çözümün parçası olmak istiyoruz. Resen görevlendirmelerden sonra öğretmenlerimiz isterse sevk ve rapor alarak sınavlarda görev almayacaklardır. Öğretmenlerimiz talepleri sınava girmeme doğrultusundadır" dedi.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise hafta sonu yapılacak olan sınav için görevlendirmelerin yapıldığını ve bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.