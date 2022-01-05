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Çevre

İki ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından fazla orman alanı tesis edilecek

05 Ocak 2022 09:36

Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu ve Manisa'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından fazla orman alanı tesis edilecek.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Halife köyü, Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyü ve Hanönü ilçesine bağlı Hanönü Mahallesi ile Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahallelerinde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.
 
Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.
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