İki ikiz mi yoksa dördüz mü?

Middlesbrough kentinde yaşayan Kelly, tüp bebek tedavisiyle gebeliğinin 32’nci haftasında dördüz bebek sahibi oldu. Ancak Kelly’nin kız bebeklerinin ikisi diğer ikisinden ayrı özelliklere sahip. Heidi ile Annabelle isimli birbirine çok
benzeyen bebeklerin ikisi 1.45 kg doğarken, Hannah ile Jessica ise 1.19 kg ağırlığındalar. Dördüzlerin aslında iki ikiz olduklarının kesinleşmesi için aile bebeklerin 10 haftalık olmasını bekliyor. Sekiz yaşında bir erkek çocuğu olan olan anne Kelly, durumu “yeni yıl mucizesi” olarak yorumlarken “Kızlarım on haftalık olana dek kan testinin sonuçlarının bilemeyeceğiz. Ancak biz şimdilik Heidi ile Annabelle ikiz olduğunu sanıyoruz. Çünkü neredeyse aynılar ve birbirlerine çok benziyorlar. Hannah ile Jessica da öyle” dedi. Uzmanlar, iki yumurtanın döllenme sonrasında ikiye ayrılarak çift ikizlere neden olmuş olabileceğini belirtiyor.