İki haftadan kısa sürede dördüncü defa: Kuzey Kore'nin Pyongyang'dan iki balistik füze ateşlediği belirtildi

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin pazartesi günü başkent Pyongyang'daki bir havalimanından iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını iddia etti. Bu, Kuzey Kore'nin ocak ayında yaptığı dördüncü deneme fırlatışı oldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre füze olduğuna inanılan cisimler, Sunan Havalimanı'ndan doğuya doğru ateşlendi.

Aynı havalimanında 2017'de Hwasong-12 orta menzilli balistik füzeler denenmiş, teste Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da katılmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, fırlatılan füzelerin 42 kilometre yükseklikte 380 kilometre yol kat ettiğini ifade etti.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu yakasının yakınlarına düştüğünü düşündüklerini ifade etti.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno da füzelerin atılmasını "barış ve güvenliğe" bir tehdit olduğu gerekçesiyle kınadı.

İki haftadan kısa sürede Kuzey Kore, bunun dışında üç deneme atışı daha yaptı. Bu denemelerden ikisinde hipersonik füzeler kullanıldı.