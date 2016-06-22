İki hafta sonra bulunan cesedi gaz maskeleriyle çıkarttılar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi'nde yaklaşık iki haftadır işe gelmeyen belediye personeli 40 yaşındaki Ozan Yunus Gökmenoğlu, evinin banyosunda ölü bulundu.

Sandıklı Belediyesi Bilgi İşlem Birimi'nde çalışan Ozan Yunus Gökmenoğlu'nun uzun süredir işe gelmemesi üzerine belediye yetkilileri durumu polise bildirdi.



3'üncü kattaki daireden yoğun koku geldiğini belirleyen polis, çilingir yardımıyla girdiği evin banyosunda Ozan Yunus Gökmenoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Gökmenoğlu'nun çürümeye başlamış cenazesinin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekibiyle birlikte gaz maskeleri takarak eve giren polis inceleme yaptı. Daha sonra Gökmenoğlu'nun cenazesi evden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Gökmenoğlu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.