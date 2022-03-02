İki hafta önce yangın çıkmıştı; 4 bin lüks aracı taşıyan gemi battı

Portekiz’in Azorlar bölgesinde iki hafta önce yangın çıkan, içinde 4 bin lüks aracın bulunduğu kargo gemisi battı.

BBC’de yer alan habere göre, batan kargo gemisi Felicity Ace, Porsche, Bentley gibi markaların bulunduğu 4 bin lüks aracı taşıyordu.

Gemi, yangın çıktığında Almanya’nı Emden limanından ABD’ye doğru gidiyordu. Yangın çıktığında geminin tüm mürettebatı kurtarılmıştı.

İki hafta boyunca bekletilen geminin battığı öğrenildi.

Volkswagen, araçların sigorta tarafından karşılanacağını, tahmini hasarın 155 milyon dolar olduğunu söyledi. Bentley, gemide 189 araçları olduğunu, Porsche 1100 araçları olduğunu açıkladı.