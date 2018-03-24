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İki hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

24 Mart 2018 20:56

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Bozkır karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Saffet Çınar (68) yönetimindeki 07 UV 125 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Hüseyin Taşdöğen yönetimindeki 07 UV 087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, sürücü Saffet Çınar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar, iftaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Saffet Çınar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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