İki günlük bebek trafik kazasında öldü

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yolun Göktepe mevkiinde meydana geldi.Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2 gün önce doğum yapan Seher Özdemir, bugün eşi ve kızı ile birlikte bir yakınlarının minibüsü ile Akçakoca'ya doğru yola çıktı. Cumhur Akın'ın kullandığı 81 KA 003 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu geçtiği sol şeritten tekrar kendi şeridine geçmek isterken karşı yönden gelen Mustafa Seren idaresindeki 67 LY 762 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı.Minibüsün arkasından gelen Emrah Tolo'nun kullandığı 67 SH 805 plakalı otomobil de minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondan dökülen taşlar yola saçıldı.Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cumhur Akın ile eşi Semra Akın olay yerinde hayatlarını kaybetti. Minibüste bulunan Seher ve Cengiz Özdemir çifti ile kızları Esra ve 2 gün önce dünyaya gelen bebekleri Erdem Özdemir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki günlük bebek Erdem Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesi Seher, babası Cengiz ve ablası Esra Özdemir ise tedavi altına alındı.