İki güneşli gezegen sistemi keşfedildi

'HW Vir' isimli gezegen, iki güneşli sistemde bulunuyor



Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesinin bildirdiğine göre, Chungbuk Ulusal Üniversitesi ile Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar, "HW Vir" adını verdikleri gezegen sisteminin, ikinci güneşin çekim gücünden ötürü tükendiği gezegen sistemlerinin tersine, doğumundan beri hep iki güneşi bulunduğunu belirtti.



Araştırmalarını Astronomical Journal'da yayınlayan Güney Koreli astronomlar, HW Vir gezegen sisteminin Dünya'dan 59 milyar ışık yılı uzakta bulunduğunu kaydetti.

