İki gündür otelde kalıyor

Hüsnü Şenlendirici'nin "Toplumda iki kadını idare eden çok insan var. Onlar gizli yapıyor, ben gizsiz yapıyorum" açıklamasıyla yara alan Deniz Seki-Hüsnü Şenlendirici ilişkisinde, sular durulmuyor. Bu açıklamaya çok sinirlenen Seki, üstüne bir de "Nazire ile eşofmanlarımızı giydik, Hüsnü'ye gittik" açıklamasından dolayı köşe yazarlarından ağır eleştiriler alınca kafasını dinlemeyi yeğledi. Ünlü şarkıcı, geçici bir süre için otele yerleşti. Deniz Seki, iki gündür Nişantaşı'ndaki Sofa Otel'de kalıyor.



Ayrılık haberinin hızla yayılmasından sonra Deniz Seki, katıldığı radyo programında şu açıklamayı yaptı: " Hüsnü Bey'le ayrılık yok. Artık bu haberlerden çok sıkıldım. Artık özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Müziğimle anılmak istiyorum. Sanki benim başka işim gücüm yokmuş gibi bu tip olaylarla anılmaktan çok sıkıldım. Albümümde yer alan 'Yeter' adlı şarkıyı da bu yaşadıklarımdan dolayı yazdım. İlk defa bir radyo programında müziğim değil özel hayatım konuşuluyor. Bundan sonra bu olayların içinde hiçbir şekilde yer almak istemiyorum. Özel hayatımla ilgili artık bundan sonra hiçbir şey söylemeyeceğim ,bu sondur. Bu dünyada sadece benim başıma gelmiş gibi lanse ediliyor. Artık benim mesleğimi de etkilediği için bir daha konuşmuyacağım" dedi.