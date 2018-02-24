T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki gündür haber alınamayan turizmci ölü bulundu

Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit edildi

24 Şubat 2018 20:20

Antalya'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci 44 yaşındaki Ersan Kenaroğlu, evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kamerasından Kenaroğlu'nun balkondan beton zemine düştüğü tespit edildi.

Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu'ndan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Garaj girişinde bulundu

İhbar üzerine, polis Ersan Kenaroğlu'nun yaşadığı eve gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti. 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken bulunan Kenaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.(DHA)

ETİKETLER

Ersan KenaroğluAntalyaturizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24