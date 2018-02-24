İki gündür haber alınamayan turizmci ölü bulundu

Antalya'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci 44 yaşındaki Ersan Kenaroğlu, evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kamerasından Kenaroğlu'nun balkondan beton zemine düştüğü tespit edildi.
Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu'ndan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Garaj girişinde bulundu
İhbar üzerine, polis Ersan Kenaroğlu'nun yaşadığı eve gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti. 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken bulunan Kenaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.(DHA)