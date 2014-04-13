İki gündür aranıyordu, donmak üzereyken kurtarıldı

İzmir’in Buca ilçesinde 2 gündür aranan ve Kaynaklar Gökdere mevkisi yakınlarında donmak üzereyken bulunan 74 yaşındaki kişi, 112 Acil Servis ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordineli operasyonuyla kurtarıldı.

10 Nisan Perşembe gününden bu yana aranan Ramazan Utkun (74), gönüllü AKUT üyelerince Gökdere mevkisi yakınlarında baygın vaziyette bulundu.

AKUT üyelerinin cep telefonuyla 112 Acil Servis'i araması üzerine baz istasyonu sinyallerinden koordinatları belirlenen bölgeye karayoluyla ulaşımın olmaması ve havanın kararmış olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki protokol uyarınca 2. Ana Jet Üssü'nde konuşlu Türk Hava Kurumu arama kurtarma birimi devreye girdi.

İzmir Valiliğinin de onayıyla Çiğli'deki üsten havalanan AS-532 Cougar cinsi helikopterle bulunduğu yerden kurtarılan Utkun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Utkun'un yapılan ilk muayenesinde, vücut ısısının aşırı derecede düşmüş olduğu belirlendi.

