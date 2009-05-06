İki günde 76 kaçak yakalandı

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınırlarda dün ve önceki gün gerçekleştirdiği operasyonlarda 76 kaçağı yakaladı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bolu, Hatay ve Antalya il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 26 Pakistan, 4 Burma, 2 Afganistan, 2 Somali, 2 Ruanda, 2 Azerbaycan ve 2 Türkmenistan uyruklu toplam 40 kaçak gözaltına alındı.



Yunanistan sınırında da Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 18 Burma, 9 Irak, 4 Filistin, 2 Afganistan, 2 Somali ve 1 Fas uyruklu toplam 36 kaçak ve bu kaçaklarla bağlantılı 1 Türk vatandaşı yakalandı.



