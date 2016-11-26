İki gün geçti, hâlâ netlik kazanmadı; El Bab'ta Türk askerini kim vurdu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab’daki hava saldırısına ilişkin araştırmaları sürüyor. 3 Türk askerini şehit eden saldırıda uçağın kimliği belirlenemezken, Suriye uçaklarının Türk birliğini bulup vuramayacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, araştırmaların, vurulan timin bulunduğu yerin koordinatlarının sızdırılıp sızdırılmadığı noktasında yoğunlaştığı öğrenildi. Askeri kaynaklar, kritik bilgi aktarımı olmaksızın Suriye’nin gece operasyonu ile Türk özel kuvvet timini vurmasının söz konusu olamayacağına dikkat çekiyor. Saldırının hemen ardından Hava Radar Komutanlığı’nın bölgedeki bulguları ve saldırıyı yapan uçağın radar izleri üst düzey devlet yöneticilerine sunuldu. Bu kapsamda El Bab bölgesini bombalayan uçağın hava trafiği ayrıntılı olarak radar tarafından tespit edilmiş durumda.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan ise, saldırıyı gerçekleştiren uçak sayısının üç olduğunu ve art arda üç sortiyle saldırdıklarını yazdı. Çevikcan, şun kulisleri dile getirdi:

"Halep Havaalanı’ndan kalktığı değerlendirilen uçakların ilki sabaha karşı 03.30’da, ikincisi 03.50’de, sonuncusu da 04.05’te Türk askerlerini hedef alıyor. Her bir sortide bir şehit veriliyor. Saldıran uçaklar, A-10 benzeri taarruz uçaklarından oluşuyor. Türk hava unsurlarının 04.15 civarında olay bölgesine intikali gerçekleşiyor, ancak o sırada saldıran uçaklar üslerine dönüş yapmış durumda.

İran iddiası

İşaretler, Suriye rejimi içerisinde, rejimin uygulamalarına karşı olan bir grubu gösteriyor.

Ankara kulislerinde, saldırının İran yanlısı, İran’ın etkisinde bir grup tarafından yapıldığı konuşuluyor.

Bu çerçevede Ankara’da özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden bozulmasının amaçlandığı yolundaki seçenek kuvvetli biçimde dillendiriliyor.

Asıl amacın ise Türkiye’yi o bölgede ilerleyemez hale getirmek olduğu kaydediliyor."

"Sızma mı var?"

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre uçağın aidiyetine ilişkin tespit yapılamadı. Bu nedenle bombalamayla ilgili “Suriye’ye ait bir uçağın saldırı yaptığı değerlendirilmektedir” açıklaması yapıldı. Netleştirilemeyen durumlar için bu ifadenin kullanıldığı bilgisini veren kaynaklar, Esad rejiminin elinde az sayıda uçak kaldığını, gece harekât yapabilecek uçak sayısının daha az olduğuna dikkat çekti. Özel kuvvetlerin konuşlandığı yerin Esad rejimi tarafından tespit edilmesinin olanaksız olduğunu belirten kaynaklar, bunun da olası sızmayı veya tespit yapabilecek diğer aktörlerin yardımını akla getirdiğine dikkat çektiler. Kaynaklar belirsizlikleri şöyle anlattı: “Esad rejiminin hedef tespit edecek ve işaretleyecek sistemleri yok denecek düzeyde. Özel kuvvet timi ile yanındaki zırhlı unsurların yerinin tespit edilmesi sofistike cihazlar gerektiriyor. Rejimin elindeki uçaklar kesinlikle yakın hava desteği sağlayacak cinsten değil. Ancak net koordinat verilmesi veya hedefin işaretlenmesiyle yapılabilecek bir saldırı bu. Bu rejimin destek almadan yapabileceği bir saldırı değil...