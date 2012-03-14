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Yaşam

İki gün daha kış sonra bahar gelecek

Marmara'nın doğusuna yine kar soğukları geliyor. Yarın ve cuma sabahı Bilecik, Bursa, Yalova, Sakarya arasındaki yağışları kara çevirecek.

14 Mart 2012 19:43

 

T24 - Türkiye'ye pazardan itibaren bahar havası geliyor. Ancak öncesinde önümüzdeki iki gün kar ve kış havası etkisini artıracak. Önümüzdeki hafta Türkiye yalancı baharı yaşayacak. Ayın 23'ünden sonra soğuklar yeniden kuvvetlenebilir.
 
Marmara'nın doğusuna yine kar soğukları geliyor. Yarın ve cuma sabahı Bilecik, Bursa, Yalova, Sakarya arasındaki yağışları kara çevirecek. Hafta sonu ise bahar havasında geçecek.
 
Yarın İç Anadolu'da kar yağışı var. Akşam Eskişehir, Yozgat ve Sivas'a; gece ise Nevşehir, Aksaray, Niğde arasına yoğun yağacak. Bölgede ısınma pazar günü başlayacak.
 
Ege soğuyor. Kıyılar güneşli. Yarın Kütahya'da beklenen kar, akşama doğru Afyon'a ilerleyecek. Sonraki 7 gün Ege'de güneşli ve ılık bahar havasında geçecek.
 
 
 
Soğuk hava cuma günü Akdeniz'e kadar inecek. Cumartesiye kadar Güneydoğu 5-6 derece soğuyacak. Hafta sonu Akdeniz kıyıları 20 dereceye çıkabilir.
 
Doğu Anadolu'da bu gece, yarın ve cuma günü yoğun kar özellikle Van, Bitlis, Muş arasını etkileyecek. Diğer kentlerde kar hafif. Pazartesi doğuda da sıcaklık artacak.
 
Karadeniz'de yarın Zonguldak'tan, Trabzon'a kadar tüm kıyılara kar geliyor. Cumartesi kar Bolu'da kesilirken, Doğu Karadeniz'de devam edecek.
 
Beş büyük kentte yarın hava şöyle:
 
İstanbul yarın gündüz yağmurlu, sıcaklık 6 derece. Yarın akşama doğru İstanbul hızla soğuyacak, yağışın sulu kar ve yükseklerde kara çevirme olasılığı var. Cuma sabahı da kısa süre kar yağabilir. Hafta sonu ve sonraki 4-5 gün güneş parlayacak.
 
Ankara bu gece ve yarın aralıklarla kar yağışlı, yarın sıcaklık 3 dereceyi geçemeyecek, gece eksi 5 dereceye inecek. Cuma günü hafif kar var. Soğuk hava ise cumartesiye kadar sürecek. Havanın ısınması pazar gününü bulacak.
 
İzmir güneşe rağmen soğuk, sıcaklık yarın 9-10 derece. Cumartesiden başlayarak sıcaklık hızla artacak. Önümüzdeki salı-çarşambaya kadar sıcaklık 18 dereceyi geçebilir.
 
Bursa'da yarın kar var, sıcaklık 4 derece. Yarın akşam kar kuvvetli yağacak
 
Adana'da yarın hava bulutlu, sıcaklık 14 derece. Haftanın en soğuk günü cuma olacak.

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