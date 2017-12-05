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İki genç yolda yürürken başından yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolda yürüyen Halil Boz (23) ile Osman Yağcı (19), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş ile başlarından hafif yaralandı

05 Aralık 2017 13:15

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolda yürüyen Halil Boz (23) ile Osman Yağcı (19), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş ile başlarından hafif yaralandı. Boz ve Yağcı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 01.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi\'nde meydana geldi. Halil Boz ve arkadaşı Osman Yağcı, yolda yürüdükleri sırada iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonunu başlarından hafif yaralandı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla  Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Poliste hırsızlıktan kaydı bulunan Halil Boz, ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, \'\'Hırsızlıktan yakalanıyoruz, çekiyorsunuz. Vuruluyoruz yine çekiyorsunuz\" dedi. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, ateş eden kişilerin kimliğini saptamak için çalışma başlattı.  

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