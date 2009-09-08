İki genç kız bankadan 60bin çaldı

Erzincan'da bir bankada iki genç kız, 60 bin lira değirinde döviz çalarak kaçtı.



Hırsızlık olayı bugün günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine (Vakıflar Bankası) gelen 18-20 yaşlarındaki iki genç kız, gişe memurunun yerinden kalkmasını fırsat bilerek el çabukluğu ile kasada bulunan 25 bin Avro ile 5 bin doları aldı. Yaklaşık 60 bin lira değerindeki dövizi çalan kadın hırsızlar birşey olmamış gibi bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Gişe görevlisi kadın memurun paraların çalındığını farketmesi üzerine hırsızlık, polise bildirildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlığı yüzlerini şapkalarla kapatmaya çalışan iki genç kız tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Polis, iki soyguncuyu ararken, özellikle döviz büroları ve kuyumcuları yüksek miktarda döviz bozdurmak isteyenlere karşı uyardı.