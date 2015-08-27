T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki gazeteciyi vuran saldırganın 'faksı': Eşcinsel ve siyah olmamdan dolayı taciz ediliyorum, barut fıçısı gibiyim

ABC News kanalı, saldırgandan 23 sayfalık bir faks aldığını açıkladı

İki gazeteciyi öldüren Vester Flanagan (sağda)

27 Ağustos 2015 15:35

ABD'de canlı yayında iki gazeteciyi silahla vurarak öldüren saldırganın ABC News'e bir faks gönderdiği bildiriliyor. Gönderici faksta kendisini "barut fıçısı bir insan" olarak tanımlıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, WDBJ7 TV kanalında çalışan 24 yaşındaki muhabir Alison Parker ve 27 yaşındaki kameraman Adam Ward, Moneta kentinde ateş açıldığı sırada canlı yayında bir konukla röportaj yapıyordu. Kanalın eski çalışanı olan Vester Flanagan gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kendini vurarak intihar etti.

ABC News kanalı, Flanagan tarafından gönderildiği düşünülen 23 sayfalık bir faks aldığını açıkladı.

Gönderici faksta, işyerinde ayrımcılığa uğradığını, eşcinsel ve siyah olmasından dolayı tacize maruz kaldığını belirtiyor.

Faksın göndericisi, "öfkesinin durmadan büyüdüğünü" ve "barut fıçısı bir insana" dönüştüğünü belirtiyor.

Flanagan'ın gazeteci olarak Bryce Williams ismini kullandığı ve kanala 2012 yılında multimedya muhabiri olarak girdiği belirtiliyor.

ETİKETLER

iki gazetecisaldırganöldürdüabdcanlı yayınVester Flanaganfaksbarut fıçısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24