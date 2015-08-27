İki gazeteciyi vuran saldırganın 'faksı': Eşcinsel ve siyah olmamdan dolayı taciz ediliyorum, barut fıçısı gibiyim

ABD'de canlı yayında iki gazeteciyi silahla vurarak öldüren saldırganın ABC News'e bir faks gönderdiği bildiriliyor. Gönderici faksta kendisini "barut fıçısı bir insan" olarak tanımlıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, WDBJ7 TV kanalında çalışan 24 yaşındaki muhabir Alison Parker ve 27 yaşındaki kameraman Adam Ward, Moneta kentinde ateş açıldığı sırada canlı yayında bir konukla röportaj yapıyordu. Kanalın eski çalışanı olan Vester Flanagan gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kendini vurarak intihar etti.

ABC News kanalı, Flanagan tarafından gönderildiği düşünülen 23 sayfalık bir faks aldığını açıkladı.

Gönderici faksta, işyerinde ayrımcılığa uğradığını, eşcinsel ve siyah olmasından dolayı tacize maruz kaldığını belirtiyor.

Faksın göndericisi, "öfkesinin durmadan büyüdüğünü" ve "barut fıçısı bir insana" dönüştüğünü belirtiyor.

Flanagan'ın gazeteci olarak Bryce Williams ismini kullandığı ve kanala 2012 yılında multimedya muhabiri olarak girdiği belirtiliyor.