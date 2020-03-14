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İki gazeteciye 'Koronavirüs' gözaltısı

14 Mart 2020 15:58

Hatay-Antakya'da iki gazetecinin dün gece yayınlanan bir Koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Gazeteciler, ifade için Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İleri Haber'de yer alan habere göre Antalya’da yerel haber sitesi haberimizvar.net Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın, saat 14.30 sıralarında evlerinden gözaltına alındı. İki gazetecinin dün gece yayınlanan bir Koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gazeteciler, ifade için Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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