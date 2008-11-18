İki fotoğraf alan bir kız çocuğunu okutacak

ÇYDD İskenderun Şubesi'nin kız çocuklarının eğitime devamı için yürüttüğü Kardelenler projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi 15 Kasım'da açılacak. Bir çocuğun yıllık eğitim masrafını karşılayanlara iki fotoğraf verilecek.



İzmir’de yaşayan 33 fotoğrafçının, Kardelenlerin eğitim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla bağışladığı fotoğraflardan oluşan sergi; 15 Kasım Cumartesi günü saat 16’da, İskenderun Halk Eğitim Merkezinde açılacak.



Bir kardelenin bir yıllık eğitim giderini karşılayan kişi ya da kurumlara, seçtikleri iki adet fotoğrafın verilmesi düşüncesinden hareketle düzenlenen sergi süresince ayrıca, fotoğrafçı İpek Cabadak tarafından İskenderunlu Kardelenlere yönelik fotoğraf seminerleri de düzenlenecek.



Açılış günü, fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi’nin bir slayt gösterisinin sunulacağı sergi, 15-22 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği – İskenderun Şubesi'nin dört yıldır sürdürdüğü, eğitim olanağından yoksun kız çocuklarının okutulması amacını taşıyan "Kardelenler" projesine destek kapsamındaki serginin katılımcıları şöyle:

Didem Akbay, Şule Alçık, Recep Alfatlı, İlknur Baltacı, Vildan Bozacı, Yusuf Bulut, İpek Cabadak, Neşe Cengiz, Murad Çakıl, Filiz Doğan, Tuna Doğan, Aygül Durak, Nihal Ege, Bülent Erol, Mürüvvet Güler, Canan Gümüşalan, Gönül İlhan, Melih İnanlı, Yılmaz Kalpalp, Hatice Karasoy, Yunus Koç, Cevdet Kulaksız, Bülent Kürşat, Süreyya Martin, Gönül Ocak, Erol Özdayı, Mert Rüstem, Ülker Sokulluoğlu, Güzin Tezel, Yusuf Tuvi, Fenay Ulu, Yalım Vural, Metin Yağcı.





