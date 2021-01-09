İki farklı liderin görev sürelerinin sonuna doğru: Trump’tan ve Merkel’den sonra neler olur?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam görev sürelerinin sonuna yaklaşan iki lider ele alınacak: ABD Başkanı Trump 6 Ocak olayları için cezalandırılacak mı? Almanya Şansölyesi Merkel’in boşluğu ülkesinde ve AB’de doldurabilecek mi? Ve her iki liderin gidişi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Programın diğer bir konusu ise Covid-19: Dünya nasıl mücadele ediyor? Başarılı ülkelerin sırrı ne? Ankara kimleri örnek almalı?

Son bölümde Bursa ve İzmir’den iki Rusya vatandaşının öyküsü aktarılacak.

Program konukları: Batı Alman Radyo TV Kurumu WDR editörü Fulya Canşen, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, Tele1 ABD temsilcisi Yılmaz Polat ve Moskova Üniversitesi'nden doçent Dr. İkbal Dürre, avukat Galina Saraykina, Bursa Rus Kültür Derneği Başkanı Mila Mutlu.

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi saat 21.00’de Tele1’de.