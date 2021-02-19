İki farklı bayiden bir saat arayla oynanan Şans Topu kuponunda tüm numaralar aynı çıktı: Makinalar çıkmayacak numaralara mı ayarlı?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bursa’daki yurttaşa iki farklı bayide 1 saat arayla farklı makinelerden oynanan Şans Topu sayılarının aynı olmasının 3 milyon 895 bin 584’te bir olduğunu söyleyerek, "Bu garip durum acaba makinalar çıkmayacak numaralara mı ayarlı?’ sorusunu getiriyor" dedi.

Bursa’da yaşayan bir yurttaş bir saat arayla iki farklı bayiden elektronik makinaya kupon oynattı ancak oynanan numaraların 6’sı da aynı çıktı.



ANKA'nın haberine göre; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu yurttaşın oynadığı kuponları göstererek, bu ihtimalin 3 milyon 895 bin 584’te bir olduğunu söyledi. CHP’li Yavuzyılmaz, şans oyunlarının Sisal Şans’a devrinin ardından Milli Piyango’nun "gayri milli piyango" haline geldiğini kaydederek, “Çekilişler üzerindeki soru işaretleri her geçen gün artamaya devam ediyor” dedi.

Yavuzyılmaz, yurttaşın oynadığı kuponları göstererek, "Bu garip durum acaba makinalar çıkmayacak numaralara mı ayarlı?’ sorusunu getiriyor" diye konuştu.