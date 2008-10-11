İki eşli üsteğmen meslekten atıldı

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 1.Dairesi, iki eşli askerin meslekten çıkartılmasına onay verdi.



Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle meslekten çıkartılan üsteğmenin açtığı davayı karara bağlayan AYİM gerekçeli kararında. "Davacının bu tarz hayat sürdürmek suretiyle, askeri örf ve adetlere, toplum yapımıza ve kamu düzenine uymayan biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı harekette bulunduğu. idarece tesis edilen ayırma işleminde takdir yetkisinin adil ve nesnel ölçütlerle objektif olarak kullanıldığı, tesis edilen işlemde konu, sebep ve maksat unsurları yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.



Nikâhsız yaşamakta ısrar suçu



Meslekten atılan üsteğmen hakkında 5. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından "Karı koca gibi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamakta ısrar etmek" suçundan cezalandırılması talebiyle ceza davası açıldığına dikkat çekilen kararda, üsteğmenin Alay Komutanına, "Eşlerden birine sevgimi, diğerine soyadımı verdim. İkisinden de ayrılmayı düşünmüyorum. Bir gece bir evimde, bir gece de diğer evimde kalıyorum" dedğinin tutanakla tesbit edildiği belirtildi.



İki eşli olmak TSK’nın itibarını sarsar



AYİM'in gerekçeli kararında şu görüşlere yer verildi:



"Karı koca gibi bir kadınla nikahsız yaşamakta ısrar etmek Askeri Savcılığın iddianamesinden de anlaşılacağı üzere suç oluşturmaktadır. Keza, TSK nın belirlediği değerlere göre bir mensubunun bu tarz bir yaşama biçimini benimsemeye ve ısrarlara rağmen sürdürmesi hususu asla himaye edilemez. Dolayısıyla davacının bu tarz hayat sürdürmek suretiyle, askeri örf ve adetlere, toplum yapımıza va kamu düzenine uymayan biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı harekette bulunduğu. idarece tesis edilen ayırma işleminde takdir yetkisinin adil ve nesnel ölçütlerle objektif olarak kullanıldığı, tesis edilen işlemde konu, sebep ve maksat unsurları yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."







