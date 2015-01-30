İki eski subaya ömür boyu hapis



Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslovya'da işlenen savaş suçları için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan iki eski Sırp subay, Srebrenitsa'daki soykırıma katıldıkları gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

Sanıklar tarafından temyiz edilen kararın, mahkemenin üst merciinde de onaylandığı ve iki sanık hakkında verilen cezanın kesinleştiği bildirildi.

Srebrenitsa Katliamı sırasında eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in emrinde görev yapan üç eski başka subay hakkında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle verilen 13, 18 ve 35 yıllık hapis cezaları da temyiz mercii tarafından onandı.

Dokuz yıldır görülen bu dava, Lahey'de Srebrenitsa ile ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı dava olarak değerlendiriliyor.

Bosna Savaşı sırasında Sırp birlikleri tarafından 1995 yılında Srebrenitsa'da yaklaşık 8 bin Müslüman erkek öldürülmüştü. Srebrenitsa Katliamı'nın baş sorumlusu olarak görülen Ratko Mladiç ise Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmaya devam ediyor.

Katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa topraklarında yaşanan en büyük insanlık dramı olarak görülüyor.