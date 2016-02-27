İki eski asker tecavüz suçundan 360 yıl hapse mahkum oldu

Guatemala'da iki eski ordu mensubu, cinayet, tecavüz ve yerli kadınları seks kölesi olarak kullanma suçlarından 360 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararı, Guatemala 'da 1980'li yıllarda ordunun işlediği cinsel şiddet suçlarına karşı kazanılan ilk dava olarak tarihe geçti. Mahkeme, Francisco Reyes Giron ve Heriberto Valdez Asij'in insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Cezaya çarptırılan eski askerlerden Francisco Reyes Giron, Sepur Zarco bölgesindeki askeri üste komutan olarak görev yapıyordu.

BBC Türkçe’deki habere göre, Reyes Giron, 15 yerli kadını seks kölesi olarak kullanmak, esir almak ve bir kadın ile iki kızını öldürmekten suçlu bulundu.Ordu için çalışan milis güçlerden Heriberto Valdez Asif de yine kadınları esir almak ve yedi erkeği de zorla alıkoymaktan hüküm giydi.

Mağdurlar, yıllardır ülkenin kuzeyinde Alta Verapaz ve Izabal bölgeleri arasında kalan Sepur Zarco köyündeki suçlara dair hesap verilmesi için mücadele ediyordu. Duruşmayı izleyen Nobel Barış Ödülü sahibi Rigoberta Menchu, "Bu tarihi bir karar, kadınlar ve her şeyden önce mağdurlar için çok büyük bir adım" dedi.

'Tecavüz, işkence, esaret'

Mahkemede mağdur kadınları temsil eden 70 yaşındaki Demesia Yac, "Tecavüze uğradık, tüm bunların hepsi yaşandı. Eğer böyle olmadıysa, eşlerimiz nerede? Nerede olduklarını bilmiyoruz" diye konuştu. Kovuşturmaya göre, 1982 yılında orduya bağlı birlikler Sepur Zarco köyüne defalarca saldırdı ve toprak mülkiyeti hakkı için başvuran Maya halkı liderlerini esir aldı. Maya halkı erkekler, solcu gerillalarla bağlantılı olmakla suçlanıyordu.

Kurtulan Maya erkeklerinden Agustin Chen, askerlerin kendisini bir hücreye götürdüğünü ve her gün dövdüklerini söyledi.Chen, "Yedi kişiyi öldürdüler, erkekleri koydukları çukurlara iki el bombası attılar" dedi. Duruşmada, komutanların eşleri olmayan kadınları seks kölesi olarak kullanıp günlük işleri yaptırdıkları belirtildi.

Yerli kadınlar tecavüze uğruyor, askerler için yemek yapmaya ve askerlerin koğuşlarını temizleyeme zorlanıyordu. Antropolog Irma Alicia Velasquez Nimatuj, mahkemeye sunduğu raporda, toprak sahiplerine ait çiftliklerin 'güvenliği' için ve toprakların mülkiyet hakkına sahip olmak için ordunun bölgeye karakollar kurduğunu söyledi. Yerel halka yönelik işkencenin, askeri üssün kapandığı 1988 yılına kadar, altı yıl boyunca sürdüğü ifade edildi.