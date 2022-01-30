T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki erkek penguen, bir yavrunun bakıcı ailesi oldu

Penguenler, sırayla kuluçkaya yatarak yumurtaya başarılı bir şekilde baktı

30 Ocak 2022 13:37

New York’ta bir hayvanat bahçesinde yaşayan iki erkek penguen, bir yavrunun yeni bakıcı ailesi oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Syracuse’da bulunan Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi, ilk defa iki erkek penguenin bir yavruya ebeveynlik yapacağını söyledi. Öte yandan daha önce başka kurumlar, aynı cinsiyetteki penguenlerin beraber bir yumurtaya baktığı, yavruyu büyüttüğü örnekler duyurmuşu.

Elmer ve Lima adındaki iki erkek penguene önce sahte bir yumurtayla kuluçkaya yatıp yapmayacakları testi yapıldı. Penguenler, testi başarıyla geçince gerçek yumurta verildi.

Hayvanat bahçesi müdürü Ted Fox, normalde her penguen çiftinin bir yumurtaya bakmak konusunda başarılı olamadığını ancak Elmer ve Lima’nın başardığını söyledi.

penguennew yorkhayvanat bahçesibakıcıailekuluçka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24