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Yaşam

İki emniyet müdürü tutuklandı

İstanbul'da yapılan fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan iki emniyet müdürü ile bir emniyet amiri tutuklandı

03 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da, kadınları fuhuşa sürüklediği iddia edilen bir çeteye yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında adliyeye getirilen 20 kişiden, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 11'i mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 20 kişi, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları tarafından sorgulandı.Bu kişilerden emniyet mensupları N.K ve Ş.Ş'nin de aralarında bulunduğu 11'i daha sonra ''suç işlemek için örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak'' ile ''rüşvet'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İki emniyet müdürü ve bir emniyet amiri tutuklandı.

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