İki Emine arasındaki fark

"İkisi de Emine... İkisi de başörtülü... İşçi Emine, burada soğukta titriyor, hakkını arıyor... Emine Erdoğan ise buraya pahalı deri ürünleri almaya geliyor ve başörtülü işçi Emine'yi görmüyor."



Bu sözler Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğllu'na ait. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan'ın tanımıyla, "Nihayet bütün türbanlıları aynı kaba koymayan, 'zengin türbanlılar' ile 'yoksul türbanlılar' arasındaki sınıf farkına işaret eden bir İslamcımız çıktı."



Peki, Bekaroğlu, 'iki Emine' farkının altını neden çizme ihtiyacı duydu? Bu ihtiyaç, sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atıldığı fabrikanın önünde 231 gündür eylem yapan Emine Arslan’ı ziyareti sırasında ortaya çıktı.



SP’li Mehmet Bekaroğlu, burada, ‘Emine Erdoğan, Emine Arslan’ı görmediği sürece Gazze’de ölen çocuklar için döktüğü gözyaşları sahtedir’ dedi.



'Yasalar zayıflar için çalışmıyor'



Bekaroğlu, Halkalı’da Desa deri fabrikası önünde eylemini sürdüren Emine Arslan’ın vermiş olduğu mücadelenin destekçisi ve takipçisi olacaklarını belirterek, “Türkiye’de mevcut yasalar zayıflar için işlemiyor, güçlüler ve zenginler için işliyor. Biz her şeyden önce eşit yurttaşlık istiyoruz” diye konuştu.



‘Emine Hanım’lara bakın’



Arslan’ın sadece sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atıldığını belirten Bekaroğlu, şöyle konuştu: “Bu Emine Hanım’a bir kez bakın, bir de yanına başka bir Emine Hanım’ı koyun.

Emine Erdoğan’ı koyun, biraz vicdan sahibi olun lütfen. Onun yanına da Hayrünnisa Hanım’ı koyun. DESA’dan ve diğer pahalı mağazalardan alınmış 2 bin 500 dolarlık kürkleri, 2 bin dolarlık çizmeleriyle... Bu ülkemizin önemli bir çelişkisidir, bakınız Emine Arslan da başörtülü, Emine Erdoğan da başörtülü. Bütün başörtülüler bir değildir. Biz kimsenin dinine, inancına karışmıyoruz. Sabahtan akşama kadar namaz kılsın, her ay umreye gitsin, her sene hacca gitsin hiç önemli değil. Bizi ilgilendirmez bu iki Emine Hanım’ın başörtüsü. Farkına varın, bu Emine Hanım’ın hakkı gasp ediliyor, öbür Emine Hanım hiç oralı değil, uzaklara bakıyor.



Emine Hanım, Filistin’deki, Gazze’deki çocuklar için ağlıyor ama Emine Hanım, bu Emine Hanım için de ağlasın. Bu Emine Hanım’ı görmediği sürece Gazze için dökülen gözyaşlarını, sahte olarak kabul edeceğiz. Öncelikle en yakınınızı göreceksiniz. İşte, ağlanacak Emine Hanım budur.”



‘Erdoğan selam vermedi’



Emine Arslan da, Emine Erdoğan ve Hayrünnisa Gül’ün fabrikaya gelerek alışveriş yaptıklarını, ancak ikisinin de kendisiyle ilgilenmeyip, selam dahi vermediklerini söyledi.