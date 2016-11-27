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Yaşam

İki eli bileklerinden kesik halde sokakta koşarken görülen kişi hastaneye kaldırıldı

Yaralı adamın elleri de bir atölyedeki elektirikli testerinin yanında bulundu

27 Kasım 2016 17:13

Sivas'ta iki eli bileklerinden kesik halde sokakta koşarken görülen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın elleri de bir atölyedeki elektirikli testerinin yanında bulundu.

DHA'nın haberine göre,  olay abah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kişinin, elleri bileklerinden kesik halde sokakta koştuğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı Ebubekir Ç. (23), sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kopan ellerin bir atölyede olduğunu tespit eden polisler, levye ile kapısını kırdıkları atölyede elektrikli testere yanında buldukları elleri 112 Acil Servis ekiplerine verdi.

 

 Bilerek kesti iddiası

 

İddialara göre E.Ç.sabaha karşı evden ayrılarak sanayi sitesine geldi. Burada daha önce çalıştığı krom atölyesinin camını kırarak içeri giren E.Ç., dükkandaki tezgah tipi daire testereyi çalıştırarak iki bileğini keserek ellerini koparttı. 

Acil serviste tedaviye alınan E.Ç.’nin kopan elleri daha sonra polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Birçok noktada arama yapan polis ekipleri, çalışmalar sonrasında doğru adresi öğrenerek kopan elleri buldu.

Atölyede bulunan kopuk eller, sağlık ekipleri tarafından alınarak dikilmek üzere hastaneye götürüldü. Kalp Damar Cerrahi Servisi’nde ameliyata alınan E.Ç.’nin operasyonunun 8 saat süreceği öğrenildi.

 

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