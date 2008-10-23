İki elde şizofreni riski!

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şenol Dane başkanlığında Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 öğretim üyesinin 88 şizofren hastası ve 118 sağlıklı insan üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmada, dünyada ilk defa el ve göz tercihinin şizofren hastalığı üzerine etkileri belirlendi.Uluslararası önemli bir bilimsel dergide de bir süre önce yayımlanan çalışmayı anlatan Prof. Dr. Dane, şizofren hastalığının ambidexter olarak adlandırılan iki elini de birden kullanabilen kişilerde daha fazla görüldüğünü söyledi.Sadece sağ veya sol elini kullananların şizofren hastalığına yakalanma riskini her iki elini de kullanabilenlere oranla daha az olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Dane, şu bilgileri verdi:"Yemeği sol eliyle yiyip, sağ eliyle yazı yazabilen kişiler yani değişik işlerde değişik ellerini kullanan kişilere ambidexter denilmektedir. Yaptığımız araştırmada her iki elini de kullanma özelliğine sahip kişilerde şizofreni hastalığı daha fazla görüldüğünü belirledik. Çalışmada ayrıca göz tercihinin de şizofren hastalığı üzerine etkilerini ortaya çıkardık."İnsanların sahip olduğu iki gözden birinin daha aktif kullandıklarını belirten Prof.Dr. Dane, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnsanlar gözlerinden birini daha aktif olarak kullanmaktadır fakat kişi bunun farkında değildir. Yaptığımız çalışmada el ve göz kullanımı tercihleri arasında farklılık varsa yani sağ elini kullanan sol gözünü daha aktif olarak kullanıyorsa bu kişilerde şizofreni riski daha fazla olduğu belirledik. Ayrıca şizofreni hastalarında sol göz kullanım tercihi daha fazla."Yaptıkları bilimsel çalışmanın dünyada bu alanda yapılmış ilk olduğunu ve şizofreni hastalığının tanı ve tedavisinde yeni ufuklar açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Şenol Dane, "Bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.