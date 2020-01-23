İki el bombası atıldı; Beyoğlu'ndaki patlama panik yarattı

İlk patlama Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak’ta bulunan binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine gelen kişi yada kişiler el yapımı patlayıcı bırakarak olay yerinden kaçtı. İkinci patlama ise Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından park halindeki otomobilin arkasına atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.

İhbar üzerine patlamaların meydana geldiği iki sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı sokakta polis ekipleri delil topladı.

Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak’ta meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın giriş kapısının camı kırıldı. Patlamanın ardından sokak sakinleri polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar yakından takip etti.

Görgü tanığı o anları anlattı

Kaptanpaşa Mahallesi Ömür Sokakta meydana gelen patlamayı anlatan görgü tanığı, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, “Ben evde uyuyordum. Büyük bir patlama oldu. Her taraf toz dumandı. Çıktık baktık kimseler yoktu. Çok büyük bir patlamaydı. Polisler geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sokakta kimseler yoktu. Hızlı bir şekilde kaçtılar galiba. Polisler kameraları inceledi ama inşallah yakalanırlar. Maddi bir zarar yok” dedi.

Patlamanın yaşandığı iki sokakta, terörle mücadele, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. (DHA)