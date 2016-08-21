İki eğlence mekanından cephane çıktı

Eskişehir'de 2 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanan zanlının kullandığı silahı arayan polis ekipleri, iki eğlence mekanında yaptığı aramada birçok suç aleti buldu.

Habertürk’ten Can Hacıoğlu’nun haberine göre, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda L.K. (29) ve Y.E.A. (22), B.Y.B.'nin (24) silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Olayın şüphelisi B.Y.B. ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı ancak üzerinden silah çıkmadı.

Polisin, suç aletini bulmak için yaptığı çalışmalar kapsamında Yenibağlar ve Hoşnudiye Mahallesi'nde iki eğlence merkezinde mahkeme izni ile arama yapıldı. Aramalar sonucunda her iki mekanda 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet sallama türü bıçak, 1 adet ucu topuz haline getirilmiş sopa, 1 adet demir boru, 9 adet biber gazı, 10 adet hap ve silahlara ait kullanılmamış fişekler ele geçirildi. O.Ç. (24) gözaltına alınırken, Ö.A.'nın (22) aranmasına devam edildiği öğrenildi.