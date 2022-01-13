İki doz aşılı 18 yaşındaki model, Covid'e bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti

Brezilya'da 18 yaşındaki model Valentina Boscardin Mendes, iki doz Covid aşısı olmasına rağmen Koronavirüs'e bağlı komplikasyonlarla hayatını kaybetti.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki Mendes, hafta sonu zatürre geçirerek hastaneye kaldırıldı ve ölümcül bir kan pıhtılaşması yaşadı.

Annesi Marcia Boscardin kızının ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

Givenchy ve Christian Dior gibi markalarla çalışmış model Mendes'in iki doz Covid aşısı olduğu ve altta yatan herhangi bir hastalığı olmadığı belirtildi.