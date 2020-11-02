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Koronavirüs

İki doktor daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

02 Kasım 2020 16:11

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Ünsal ve Dahiliye Uzmanı Dr. Erol Bahçe Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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