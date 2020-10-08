İki doktor daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

İstanbul'da görev yapan Dr. Recep Ali Köseoğlu ve İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Köseoğlu'nun ölümünü duyuran TTB, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da çalışan meslektaşımız Dr. Recep Ali KÖSEOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz."

Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Baran için de AB Rh (+) plazma bağışçısı aranıyordu. Tedavisi devam eden Dr. Baran, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İzmir Tabip Odası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alsancak Devlet Hastanesi'nde çalışan meslektaşımız Dr. Mehmet Atilla Baran’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.