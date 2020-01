İki dizi yarışıyor: Koyu Kırmızı ve Son

Çağnur Öztürk - T24



https://twitter.com/#!/cagnurozturk

cagnur_ozturk@yahoo.com



Dizi sektörümüz kaldırılan dizilerin yerine yenilerini getirmeye devam ediyor. 2012 dizileri Star TV’deki Kalbim 4 Mevsim- Bir Erkek Bir Kadın ve Show TV’deki M.U.C.K’tan sonra artık pazartesi akşamları yarışacak iki dizi karşımızda: Koyu Kırmızı ve Son.





Koyu Kırmızı- Star TV

Yapımcı : TMC / Erol Avcı

Yönetmen : Atıl-Ulaş İnaç

Senaryo : Neşe Şen, Şerif Erol, Meriç Özen, Gökhan Horzum, Gülden Çakır ve Gürcan Yurt

Oyuncular :Özgü Namal, Ozan Güven, Muhammed Uzuner, İpek Bilgin, Sevda Erginci, Çağlar Çorumlu



Dizi, Ümit(Özgü Namal)’in bir trafik kazası geçirmesiyle başlar. Ümit’in nişanlısı Mahir (Muhammed Uzuner) panik içinde kan ararken Cemil’i buluyor. Cemil kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına kan vermeyi kabul ediyor. Ümit kurtuluyor. Cemil, böbrek hastası olan kız kardeşi iyice rahatsızlanınca, Mahir’den yardım istiyor…….



Dizinin ilk bölümünün yarısından fazlası çok klasikti. Ta ki öğretmen Cemil gözünü karartıp Ümit’i kaçırana kadar. İşte senaryo bu sahneden sonra dinamikleşmeye başladı. Yavaş başlayan dizi 2. bölümünde tam beklediğim doğrultuda olacak gibi gözüküyor.



Ozan Güven öğretmen Cemil rolünde çok başarılı, Bir Zamanlar Anadolu’da ile karşımıza çıkan Muhammed Uzuner yine harika, en son rol aldığı ancak kaldırılan Kalbim Seni Seçti dizisindeki rolüne yakın bir rol diyebilirim. Özgü Namal için henüz tam bir şey diyemiyorum.





Son- ATV



Yapımcı: Ay Yapım / Kerem Çatay

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Senaryo: Berkun Oya

Oyuncular: Nehir Erdoğan, Engin Altan Düzyatan, Yiğit Özşener, Erkan Can, Ülkü Duru, Uğur Polat





Diziyi ilk olarak spiker Gülay Özdem’li tanıtımından ötürü eleştirmiştim gerçeklik algımızla oynadığı için neyse ki fark edildi ve olması gerektiği tanıtımlar hazırlandı diziye.



Beklentiler de ekibin Ezel dizisi ekibiyle neredeyse aynı olmasından ötürü yeni bir Ezel beklentisi vardı. İkisinin de yönetmeni Uluç Bayraktar olunca iki diziyi birbirine benzetmek kaçınılmaz. Bu bir yönetmenin tarzını işlerine yansıtabildiğini gösterir. Ancak ben bol steady-cam kullanımından rahatsız oldum.



Senaryoyu ise Ezel’den farklı olarak tiyatro yönetmeni Berkun Oya üstleniyor ve senaryoyu da beğendim, merak öğesi fazla, çatışma da gelecek bölümlerde artacaktır. Berkun Oya’nın yönetmenliğini yaptığı İyi Seneler Londra filmi ise benim için tam bir hüsrandı.

Dizi, özel harekatçı olan Kudret karakterini oynayacak Uğur Polat’ın katılımıyla ivme kazanacak.



Nehir Erdoğan, dizide birçok ünlü ve iyi oyuncunun yer almasıyla ilgili, "Çok iyi oyuncularla oyunculuğun tadını çıkarıyorum! Davet edilmekten mutlu olduğum bir kulüpte gibiyim" demişti. Casta baktığımızda iki usta yer alıyor Erkan Can (Erkan Can ismini duyunca o müthiş Gemide filmi gelir hep aklıma) ve Ülkü Duru.



ATV Genel Müdürü Adem Gürses, "Planlama 25 bölüm olacağı yönünde. Ama çok başarılı olursa belki bakarsınız uzatmaya ikna ederiz. Ama şimdilik plan bu. 'Ezel' gibi 'Son'da da ezberleri bozan bir iş yapıyoruz" şeklinde açıklamıştı.



Bence eğer planlı bir projeyse uzatılmamalı asla. Keşke her dizi böyle planlı olsa ve oyuncular, kamerasındaki herkes de dizi kaldırılmalarıyla mağdur olmasa, ve izleyiciler de yarım kalmış hikayelere maruz kalmasa…



Özet olarak iki diziyi de hem senaryolarıyla hem doğru castlarıyla sevdim. Pazartesileri artık büyük rekabet olacak hangi senaryoda daha çok merak öğesi, dinamizm varsa o kazanacaktır.