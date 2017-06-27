İki dizel araçta daha karbondioksit emisyonları yüksek çıktı

Alman otomobil devi Volkswagen'daki egzoz skandalı sonrasında Almanya'da yapılan testlerde iki dizel motorlu araçta daha tolerans sınırını aşan miktarda karbondioksit emisyonları tespit edildi. Bunlar Opel Zafira'nın 1,6 litre motorlu modeli ile Smart Fortwo'nun 0,8 litre motorlu modeli.

Konuya ilişkin ölçümler Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt tarafından bugün kamuoyuna açıklanan Volkswagen (VW) egzoz skandalını araştırmakla görevli komisyonun raporunda yer alıyor.

”Alman Tüketim ve Emisyon Ölçümleri Enstitüsü”

İklime zarar veren karbondioksit emisyonları resmi tolerans sınırının üzerinde çıkan araç sayısının toplamda 17 bin araç olduğu belirtiliyor. Bundan böyle Almanya'da oluşturulacak bir test biriminin egzoz ölçümlerinde daha fazla şeffaflık sağlaması öngörülüyor. Federal Ulaştırma Bakanı Dobrindt egzoz gazı emisyonları değerlerinde daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla bu yıl içinde ”Alman Tüketim ve Emisyon Ölçümleri Enstitüsü” adlı bir derneği oluşturacaklarını bildirdi. Bu kuruluşun sabit bir güzergâh üzerinde trafikte seyreden araçlarda ölçümler yapacak ve sonuçları internetteki bir sayfada yayınlayacak.

Enstitü denetlenecek

Oluşturulacak bir danışma kurulunda da yerel yönetimler, tüketiciyi koruma örgütleri, sivil toplum örgütlerinden ve Federal Çevre Bakanlığı'ndan temsilciler yer alacak ve enstitünün çalışmalarını denetleyecek. Enstitünün finansmanı otomobil üreticileri tarafından karşılanacak ve yılda 70 aracın testi yapılacak.

'Genelde karbondioksit emisyon değerlerine uyuldu'

Federal Ulaştırma Bakanı Dobrindt, genelde karbondioksit emisyon değerlerine uyulduğunun da raporda yer aldığına dikkat çekti. Araştırılan 19 modelden 17'sinde bir sorun çıkmadığını belirten Dobrindt, bunların tolerans eşiğinin altında kaldığını söyledi. Testler öncelikle Alman üreticilerin araç modellerinde ve burada trafiğe çıkmasına izin verilen araç tiplerinde yapıldı.

Yabancı marka araçlarda ya da yabancı ülkelerde trafiğe çıkmasına izin verilen araç tiplerindeki testlerin ise henüz devam ettiği bildirildi.

Volkswagen skandalında yüksek nitrik asit emisyonları (NOx) başlıca sorunu oluşturuyordu. Firmadan yapılan çağrı ile emisyonların yüksek çıktığı araçlarda 2 milyon 400 bin araçtaki manipüle edilmiş yazılımlar araçtan çıkartılmak zorunda kaldı.

Opel Zafira'nın dikkat çeken modelinde karbondioksit emisyonunun bu araç tipi izin verilmiş olan ölçülerin yüzde 8,9 oranında üzerinde olduğu saptandı. Bakan Dobrindt bu durumda olan aracın 8 binin altında olduğunu söyledi.

Federal Motorlu Araç Dairesi (KBA) Opel şirketine çağrı yaparak söz konusu araçlarda yeni donanıma gitmesini istemişti. Smart Fortwo'da ise karbondioksit emisyonu izin verilen ölçünün yüzde 4,4 oranında üzerinde çıkmıştı. Ancak test ve ölçümlerin henüz tamamlanmamış olduğuna da dikkat çekildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/reuters/ÇA/GA