T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İki dizel araçta daha karbondioksit emisyonları yüksek çıktı

Almanya’da VW skandalını araştıran komisyonun raporunu açıklayan Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt iki dizel motorlu araçta daha karbondioksit emisyonlarının yüksek çıktığını bildirdi.

27 Haziran 2017 23:06

Alman otomobil devi Volkswagen'daki egzoz skandalı sonrasında Almanya'da yapılan testlerde iki dizel motorlu araçta daha tolerans sınırını aşan miktarda karbondioksit emisyonları tespit edildi. Bunlar Opel Zafira'nın 1,6 litre motorlu modeli ile Smart Fortwo'nun 0,8 litre motorlu modeli.

Konuya ilişkin ölçümler Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt tarafından bugün kamuoyuna açıklanan Volkswagen (VW) egzoz skandalını araştırmakla görevli komisyonun raporunda yer alıyor.

”Alman Tüketim ve Emisyon Ölçümleri Enstitüsü”

İklime zarar veren karbondioksit emisyonları resmi tolerans sınırının üzerinde çıkan araç sayısının toplamda 17 bin araç olduğu belirtiliyor. Bundan böyle Almanya'da oluşturulacak bir test biriminin egzoz ölçümlerinde daha fazla şeffaflık sağlaması öngörülüyor. Federal Ulaştırma Bakanı Dobrindt egzoz gazı emisyonları değerlerinde daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla bu yıl içinde ”Alman Tüketim ve Emisyon Ölçümleri Enstitüsü” adlı bir derneği oluşturacaklarını bildirdi. Bu kuruluşun sabit bir güzergâh üzerinde trafikte seyreden araçlarda ölçümler yapacak ve sonuçları internetteki bir sayfada yayınlayacak.

Enstitü denetlenecek

Oluşturulacak bir danışma kurulunda da yerel yönetimler, tüketiciyi koruma örgütleri, sivil toplum örgütlerinden ve Federal Çevre Bakanlığı'ndan temsilciler yer alacak ve enstitünün çalışmalarını denetleyecek. Enstitünün finansmanı otomobil üreticileri tarafından karşılanacak ve yılda 70 aracın testi yapılacak.

'Genelde karbondioksit emisyon değerlerine uyuldu'

Federal Ulaştırma Bakanı Dobrindt, genelde karbondioksit emisyon değerlerine uyulduğunun da raporda yer aldığına dikkat çekti. Araştırılan 19 modelden 17'sinde bir sorun çıkmadığını belirten Dobrindt, bunların tolerans eşiğinin altında kaldığını söyledi. Testler öncelikle Alman üreticilerin araç modellerinde ve burada trafiğe çıkmasına izin verilen araç tiplerinde yapıldı.

Yabancı marka araçlarda ya da yabancı ülkelerde trafiğe çıkmasına izin verilen araç tiplerindeki testlerin ise henüz devam ettiği bildirildi.

Volkswagen skandalında yüksek nitrik asit emisyonları (NOx) başlıca sorunu oluşturuyordu. Firmadan yapılan çağrı ile emisyonların yüksek çıktığı araçlarda 2 milyon 400 bin araçtaki manipüle edilmiş yazılımlar araçtan çıkartılmak zorunda kaldı.

Opel Zafira'nın dikkat çeken modelinde karbondioksit emisyonunun bu araç tipi izin verilmiş olan ölçülerin yüzde 8,9 oranında üzerinde olduğu saptandı. Bakan Dobrindt bu durumda olan aracın 8 binin altında olduğunu söyledi.

Federal Motorlu Araç Dairesi (KBA) Opel şirketine çağrı yaparak söz konusu araçlarda yeni donanıma gitmesini istemişti. Smart Fortwo'da ise karbondioksit emisyonu izin verilen ölçünün yüzde 4,4 oranında üzerinde çıkmıştı. Ancak test ve ölçümlerin henüz tamamlanmamış olduğuna da dikkat çekildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/reuters/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaFederal Ulaştırma Bakanı Alexander DobrindtVolkswagenOpel ZafiraSmart FortwoTüketimEmisyonEnstitüsü&rdquo; İklimeUlaştırma Bakanı DobrindtEnstitüsü&rdquo;EnstitüFederalBakanlığıDobrindtAlmanYabancı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24