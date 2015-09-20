"İki Dil Bir Bavul"a kardeş geldi

'İki Dil Bir Bavul' filminin kahramanı Emre Aydın'ın görev yaptığı bölgede kız kardeşi de öğretmen oldu. Birçok festivalden ödülle dönen filmde, öğrencilerinin Türkçe bilmediği bir köydeki 1 yılı anlatılan Emre Aydın'ın kardeşi Betül Aydın, abisinin 6 yıl çalıştığı Siverek'e atandı

Al Jazeera'den Umay Aktaş Salman, "'İki Dil Bir Bavul'da ikinci perde" başlıklı haberinde Aydın kardeşlerin durumunu şöyle anlattı:

"Anlamıyorsunuz değil mi? Öyle gülüyorsunuz. Ben de sizi anlamıyorum zaten. Ne yapacağız?"

Sekiz yıl önce, Denizlili öğretmen Emre Aydın Şanlıurfa Siverek’teki Demirci köyüne atandığında öğrencilerine bu soruyu soruyordu. Kendini anlatmak için imkânsızlıklar içinde didinen bir öğretmen ve sadece Kürtçe konuşabilen, hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerinin hikâyesine "İki Dil Bir Bavul" filmiyle yüz binler tanık oldu.

Emre öğretmenin hikâyesinin beyazperdeden izleyenler öğretmenin ve öğrencilerin bir yılına tanık oldu ama kameralar kayıttan çıktıktan sonra hikâye devam etti. Hikâyenin geri kalanında Güneydoğu'ya gider gitmez batıya dönmenin yolunu aramayan, öğretmenlikten yeni mezun olan kardeşine de atama tercihlerinde Siverek'i yazdıran idealist bir öğretmen var. Emre Aydın'ın kardeşi Betül Aydın, üç gün önce Siverek Böğürtlen Köyü'ne beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. "Ağabeyimin kaldığı yerden devam edeceğim" diyor.

Üç yıl tek başına çalıştı

Emre öğretmen, 2007'de başladığı, bir tek sınıftan ve kaldığı tek göz odadan ibaret okulda üç yıl tek başına çalıştı. Bu süre içinde iki kez ücretli öğretmen geldi ama çalışamayacaklarını söyleyip ayrıldılar. Emre Aydın, okulun temizliğinden, öğrencilerin kişisel temizliğine kadar her şeyi tek başına yaptı. Çoğu zaman kaldığı tek göz odada elektrik ve su yoktu. Bir ve ikinci sınıflara sabahtan, üç, dört ve beşinci sınıflara öğleden sonra ders veriyordu.

Öğrencilerinin çoğuna ilk yıl okuma yazma öğretti. İkinci yıl öğrencileri mesela ‘araba’ yazabiliyor, okuyabiliyor ama anlamını bilmiyorlardı. Emre öğretmen bu kez her şeyi görsel olarak anlatmaya başladı. Fiziksel koşulların olumsuzluğu, dil sorunu için de hem öğrenciler hem öğretmen çok çabaladı. Üç yılın sonunda yaklaşık 100 öğrenci mezun etti ve ilköğretim ikinci kademeye devam etmelerini sağladı, ailelerini ikna etti.

6 yıl doğuda kaldı, şimdi de Denizli'de köy öğretmeni

Üç sene sonunda sağlık problemleri yüzünden tayin istedi ama ne ili ne de ilçeyi terk etti. Sağlık merkezine yakın olması gerekiyordu. Siverek’teki bir okula geçti. Üç yıl da burada çalıştı. Şimdi ise memleketi Denizli’de yine bir köy okulunda öğretmen. Yine birleştirilmiş bir sınıf okutuyor. Bölgeden altı yıl sonunda ayrılsa da Aydın, şimdi de kardeşi Betül Aydın’ı Siverek’te çalışması için motive etti. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu Betül Aydın, üç gün önce atanan 37 bin öğretmen arasında. İstedikleri oldu. Ağabeyinin çalıştığı ilçeye, Siverek’e atandı. Aydın, Böğürtlen Köyü Ortaokulu'nda göreve başlamak için işlemlerini tamamladı.

22 yaşındaki Betül Aydın, ağabeyinin öğretmen olması için onu yönlendirdiğini anlatıyor.

"Ağabeyimin yer aldığı filmi izlediğimde lise öğrencisiydim. Şehirde her şey elimizin altında büyüdük. Doğu’ya gitmemiştik. Hem ağabeyimin hem öğrencilerinin yaşadığı zorlukları görünce çok şaşırmıştım. Beni öğretmen olmaya da ağabeyim yönlendirdi. Zaten merkez yerine köy okulunda çalışmayı çok istiyordum. Siverek için ağabeyim motive etti. Tercihlerime yazdık."

Atama sonuçlarını görünce çok sevindiğini anlatan Aydın, çok heyecanlı olduğunu, köydeki çocukları spor ile ilgili bilinçlendirmek, yeteneklerini keşfetmek, takımlar kurmak için sabırsızlandığını anlatıyor.

Ağabey Aydın ise, "Yalan değil Ankara ’nın doğusuna geçmemiş biri olarak, Şanlıurfa Siverek’e giden otobüse bindiğimde 'nasıl erken dönebilirim' diye düşünmüştüm" diyor. Aydın, "Köye gidince tüm şartlara rağmen her şey değişti. Oradaki öğrencilerin potansiyeli var ama süreklilik yok. Çok sık öğretmen değiştiriyorlar. Siverek’te yaşadığım mesleki tatmini hiçbir yerde yaşamadım. Oradaki öğrencilerimi unutamam. Kardeşime gözüm kapalı yazdırdım bölgeyi" diye konuşuyor.



İki Dil Bir Bavul



Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği İki Dil Bir Bavul filminin çekimlerine 2007 yılında başlandı. 2009 yılında gösterime girdi. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "Büyük Jüri Özel Ödülü", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi İlk Film Ödülü" ve Abu Dabi Uluslararası Ortadoğu Film Festivali'nde "En İyi Ortadoğu Belgeseli" ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.