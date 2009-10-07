İki Dil Bir Bavul 'maliye' engelini aştı

İki Dil Bir Bavul'la ilgili "mali engel" aşılırken, Kültür Bakanlığı desteğin hemen verileceğini açıkladı.



Ulusal ve uluslararası 14 film festivaline katılan ve aldığı ödüllerle dikkat çeken, bir Kürt köyünde çocuklara Türkçe öğretmeye çalışan öğretmenin yaşadıklarını anlatan İki Dil Bir Bavul filmiyle ilgili, 'Maliye Bakanlığı engeli' aşıldı. Filmin yönetmenlerinden Orhan Eskiköy "Eğer filmimizi kitlelerle buluşturabilirsek Kürt sorununun ne olduğu somut hale gelecek" diyor.



Kültür ve Turizm Bakalığı'ndan 50 bin TL'lik 'yapım sonrası destek' almaya hak kazanan filmin yönetmenlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen ödeme yapılacağını açıkladı. Filmin yönetmenleri Özgür Doğan, Orhan Eskiköy SABAH'a yaptıkları açıklamada "Basında çıkan haberlere üzülen Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülgen, bizi aradı. Konu çözüldü. Destek sözleşmesi bu hafta imzalanacak" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İki Dil Bir Bavul adlı film için Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleme Komisyonu kararı gereğince 'yapım sonrası destek' verilmesi uygun görülmüş olup ilgili prosedür gereği işlemler devam etmektedir. Ödeme, tarafların karşılıklı protokol imzalamaları sonucunda gerçekleştirilecektir" denildi.



Dün basında, 23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan film için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan beklenen desteğin Maliye Bakanlığı engeline takıldığı, filmin gösterim kopyalarının hâlâ hazırlanamadıyla ilgili haberler yer almıştı.



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışması'nda yer alan film uluslararası alanda da başarılı olmaya devam ediyor. İki Dil Bir Bavul 26 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Romanya Film Festivali'nde 'En İyi Belgesel' ödülü kazandı.



Doğan ve Eskiköy filmlerinin, 23 Ekim'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir ve Batman'da gösterim şansı bulacağını söylüyor. Bütçelerinin sınırlı olması nedeniyle az sayıda kopya basabildiklerini belirten yönetmenler daha sonra da Denizli, Urfa, Samsun, Kayseri, Antep, Tekirdağ, Viranşehir, Siverek'te de filmlerini göstermeyi planlıyor. Eskiköy, "Bu hikâye hepimizin. Eğer filmimizi kitlelerle buluşturabilirsek toplumumuz için 'Kürt sorunu'nun ne olduğu somut hale gelecek. Sorunun ne olduğunun anlaşıldığını düşünmüyoruz. Derinde büyük acılar var. Hiçbir acıyı güzel sözlerle ya da 'açılım' sözleriyle dindiremeyiz. Sorunun temeline inmek lazım. Biz bu filmle onu yaptığımıza inanıyoruz" diyor.



