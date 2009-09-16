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Kültür-Sanat

'İki Dil Bir Bavul' Altın Portakal için yarışıyor!

Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönettiği İki Dil Bir Bavul filmi 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak.

16 Eylül 2009 03:00

Genç bir öğretmenin uzak bir Kürt köyünde geçirdiği bir ders yılını ve hiç Türkçe bilmeyen öğrencileri ile kurduğu ilişkiyi anlatan ‘İki Dil Bir Bavul’ Adana 16'ncı Altın Koza Film Festivali'nden iki ödülle döndü. Kürtçe eğitim sorununa değinen çarpıcı bir belgesel olan film, Nuri Bilge Ceylan'ın deyimiyle 'mutlaka izlenmesi gereken bir film'.

Antalya 46. Altın Portakal Film Festivali’nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yarışmak üzere finale kalan 16 film arasına giren ‘İki Dil Bir Bavul’ filminin konusu ise şöyle:

Türk öğretmenin, uzak bir Kürt köyündeki bir yılı. Öğretmen Kürtçe bilmez, çocuklar Türkçe. Öğretmen ilk kez gördüğü bu coğrafyada, bir yılını çocuklara Türkçe öğretmekle geçirir. 1 yılın sonunda çocuklar Türkçe öğrenebilecekler mi? İki Dil Bir Bavul üniversiteden yeni mezun olmuş ve uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin bir yılını, onun okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen çocuklarla yaşadıklarını anlatır. Bir yıl boyunca öğretmenin farklı bir topluluk ve kültür içindeki yalnızlığına, çocuklar ve köylülerle yaşadığı iletişim problemine, çocuklardaki değişime tanık oluruz. Bu süreç boyunca öğretmen ve çocuklar birbirlerini yavaş yavaş tanımaya ve anlamaya başlarlar.



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