İki dil bilen kolay kolay bunamıyor!

T24 - Araştırmalara göre birden fazla dil konuşmak, beyni koruyor ve bunama riskini azaltıyor.



Kanada'daki York Üniversitesinden Ellen Bialystok ve ekibinin yaptığı araştırma, iki dil konuşmanın beyni olumlu etkilediğini ve yaşa bağlı bunama ve Alzheimer riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim adamlarının araştırmasına, 102'si iki, 109'u tek dil bilen Alzheimer hastası 211 kişi katıldı. Hastalık, birden fazla dil konuşanlarda ortalama 4,3 yıl sonra teşhis edildi. İki dil konuşmanın beyin işlevine olumlu etkisi olduğunu belirten bilim adamları, 40, 50 ya da 60 yaşında başka bir dil öğrenmenin bile "beyni koruyabileceğini" vurguladı.





