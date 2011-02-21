T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki dil bilen kolay kolay bunamıyor!

Araştırmalara göre birden fazla dil konuşmak, beyni koruyor ve bunama riskini azaltıyor.

21 Şubat 2011 02:00

T24 - Araştırmalara göre birden fazla dil konuşmak, beyni koruyor ve bunama riskini azaltıyor.

Kanada'daki York Üniversitesinden Ellen Bialystok ve ekibinin yaptığı araştırma, iki dil konuşmanın beyni olumlu etkilediğini ve yaşa bağlı bunama ve Alzheimer riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim adamlarının araştırmasına, 102'si iki, 109'u tek dil bilen Alzheimer hastası 211 kişi katıldı. Hastalık, birden fazla dil konuşanlarda ortalama 4,3 yıl sonra teşhis edildi. İki dil konuşmanın beyin işlevine olumlu etkisi olduğunu belirten bilim adamları, 40, 50 ya da 60 yaşında başka bir dil öğrenmenin bile "beyni koruyabileceğini" vurguladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24