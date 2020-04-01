İki dev Kane için kapışıyor; Tottenham servet istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın golcüsü Harry Kane için Londra kulübü 200 milyon sterlin bonservis bedeli istiyor.

Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, Tottenham'da futbolu bırakıp bırakmayacağı sorusuna "Buna 'evet' diyemem, 'hayır' da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." cevabını vermişti.

Bu gelişmenin ardından Manchester United ve Manchester City, Harry Kane transfer için harekete geçti. Kane'in Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde ilk sıralarda yer aldığı, Pep Guardiola'nın da transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.



Sergio Agüero'un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle özellikle City'nin yakında zamanda Tottenham'a etkileyici bir teklif yapması bekleniyor.

Tottenham 200 milyon sterlin isteyecek

2018 yılında Kane'e 6 yıllık sözleşme imzalatan Tottenham'ın ise eli çok güçlü. Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Tottenham'ın Başkanı Daniel Levy, bu transfer için Manchester devlerinden 200 milyon sterlin talep edecek.