İki dakikalık yeni görüntüler Elçi cinayetinde suikast şüphesini güçlendirdi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinde 2 dakikalık yeni görüntü soruşturmanın seyrini değiştirdi. Görüntülere göre öldüren atış sokak içinden, ama araç önündeki polislerden değil.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada Emniyet tarafından yapılmış iki ayrı çekimin görüntülerine ulaşıldı. Bunlardan 2 dakika süren bir çekimin MOBESE ve gazetecilerin çektikleri görüntülerle karşılaştırılması ile Elçi’nin öldürülme anına ilişkin bugüne kadar yapılan değerlendirmeleri değiştirecek nitelikte bilgiler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, yeni bulgular Elçi’nin vurulduğu atışın Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu sokak içinden yapıldığını, ancak görüntülerde araç önünden ateş ettikleri görünen polislerin Elçi’yi vurma ihtimallerinin zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Polisleri öldürerek sokağa giren iki saldırganın da sokak içinde ateş etmedikleri tespitiyle birleştirildiğinde, bu bilgi Elçi’nin suikast sonucu veya sokak içinde ama daha geride bulunan polislerce açılan başka bir atışla vurulması ihtimallerini öne çıkardı.

Yapılan analizlerde, 2 polisi öldüren ve Yenikapı Sokağı’na giren 2 YDG-H'linin, sokağa girmelerinin ardından, en az 7-8 saniye boyunca arkasından sokağa giren polis olmadığı belirlendi. Bu süre içinde de iki YDG-H'li zaten Dört Ayaklı Minare’nin olduğu sokağın sonuna varmışlardı. Yani sokağa saldırganların arkasından girerek ateş eden polislerin Elçi’yi vurmuş olma ihtimalleri yoktu. İki YDG-H'linin sokakta ateş açtıklarının görülmemesi ve kaçarak girdikleri sokağa arkalarından giren polisin görünmemesi Elçi’yi öldüren atışın “sokak içinden” yapıldığı sonucuna götürdü.

Sonra vuruldu

Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Elçi’nin birinci saldırganın yanından geçmesinden sonra vurulduğunu gösterdi. Bu bulgu, Elçi’nin Doblo marka araç önünden kaçan saldırganlara ateş eden iki polisten birinin tabancasından çıkan kurşunla vurulması ihtimalini de oldukça zayıflattı. Çünkü birinci saldırgan Elçi’nin yanından geçerken bu iki polisin yönü yukarı dönüktü ve ancak ikinci saldırgana ateş ederken Elçi’nin olduğu tarafa doğru ateş etmeye başlamışlardı.

Bir diğer değerlendirme ise polislerin bulundukları açıdan yaptıkları atışların Elçi’ye isabet etmesinin mümkün olmadığını ortaya koyan ölçümler. Buna göre iki polisin önünde bulundukları Doblo araçtan paralel atış yapmaları halinde, atışları büyük bir olasılıkla dört ayaklı minarenin sütunlarına gelecekti. Görüntülerde de bu iki polisin ikinci saldırgana, yani sokağın soluna doğru atış yaptıklarını gösterdi. Mardin Kebap’ın yanındaki ara sokakta bazı polislerin olduğunun tespit edilmesi de dikkat çekici.

24 silah incelemede

Sokak içinde bulunan polislere ait olanlar da dahil 24 tabanca toplanarak balistik incelemeye gönderildi. İfadesine başvurulan polisler de sokağa giren ilk militanı sivil polis sandıkları için ateş etmediklerini, ancak kaçan ikinci kişinin militan olduğunu anlayıp hedef gözeterek ateş ettiklerini söylediler. Polislerin ifadeleri “şüpheli” sıfatıyla değil “tanık” olarak alındı, ancak kendilerine “verecekleri bilgilerin aleyhlerine dava açılmasına neden olabileceği” uyarısı yapılarak tanıklıktan çekinme hakları olduğu hatırlatıldı.