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Dünya

İki çocuk annesi rock gitaristi, IŞİD’e katıldı

İngiltere, iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sally Jones adlı kadının Suriye'ye giderek Irak Şam İslam Devleti örgütüne katılmasını konuşuyor

02 Eylül 2014 13:08

Geçmişte rock müzikle ilgilenen ve küçük bir grupta gitarist olarak konserlere çıkan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sally Jones, daha sonra İslamiyeti seçti. İnternet üzerinden İngiliz vatandaşı cihatçı Cüneyt Hüseyin’le tanışan Jones, çocuklarını terk ederek Suriye’ye gitti. 

Radikal’de yer alan habere göre, Sally Jones’a ait olduğu düşünülen Umm Hüseyin el-Britani adlı Twitter hesabından da “Siz Hıristiyanların tamamı kör bir bıçakla kafanızın kesilmesini hak ediyorsunuz” mesajı paylaşıldı. 

Jones’un birlikte olduğu Cüneyt Hüseyin ise Amerikalı gazeteci James Foley’i başını keserek öldürdüğü iddia edilen İngiliz vatandaşı ‘Beatles’ diye anılan cihatçılardan biri. Bilgisayar korsanı olan Hüseyin, 2012’de İngiltere Başbakanı David Cameron’ın bir yardımcısının bilgisayarını hacklediği için 6 ay hapis cezası almıştı. Sally Jones’un 52 yaşındaki ağabeyi Patrick, kardeşinin radikal İslamcı olmasından dolayı şok içinde olduğunu belirterek, “Bu ailemiz için çok üzücü bir durum. Âşık oldu ve gitti” dedi. 

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