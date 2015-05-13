İki çocuk annesi gelinine yıllarca tecavüz edip pazarladı!

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, 2 çocuk annesi gelinine yıllarca tecavüz edip erkeklere pazarlayan kayınpeder ile 2 kişi tutuklandı. DNA testinde, kadının çocuklarının da eşinden olmadığı belirlendi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında aile içi şiddet olayının yaşanmasıyla ortaya çıktı. Kayınpederi 55 yaşındaki H.H.S.'den 10 yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyleyen, resmi nikahlı eşi de kendisi gibi zihinsel engelli olan 34 yaşındaki K.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, buradaki ifadesinde şiddet olayının neden yaşandığı sorulan K.S., kayınpederinin kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini, başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Bunun üzerine konu Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Savcılıktaki ifadesinde de benzer şeyleri anlatan K.S.'nin iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı.



Çocuklar eşinden değil





İddiaların doğruluğunu araştırmak için savcılık talimatıyla K.S.'nin 8 ve 6 yaşlarındaki çocukları ile eşi, kayınpederi H.H.S. ve olayda adı geçen 61 yaşındaki İ.T., 62 yaşındaki M.A. ve 5 şüpheliden daha DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA sonuçlarında 2 çocuğun da kadının resmi nikahlı eşinden olmadığı belirlendi. Çocuklardan biri ile şüphelilerden M.A.'nın DNA'sının uyuştuğu saptandı.



Dayaktan vücudunda yaralar oluşmuş





Bunun üzerine kayınpeder H.H.S. ile İ.T., M.A. ve diğer 5 şüpheli 8 Mayıs günü gözaltına alındı. Savcılıkta yeniden ifade veren mağdur K.S. kayınpederinin kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığını, bazı zamanlarda çok dayak yediği için vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğunu, kimse görmesin diye eve kapatılıp günlerce dışarı çıkartılmadığını öne sürdü.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden kayınpeder H.H.S. ile İ.T. ve M.A. tutuklanırken, 5 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.