İki çocuğuyla ölüme yattı



T24- Alman eşinden kaçan İlknur Mellersh, Söke’de tuttuğu bağevinde, kurduğu mangal kömürlü düzenekle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.







Almanya’nın Hamburg kentinde, şiddet gördüğü Alman eşinden kaçtığı ileri sürülen İlknur Per Mellersh (45), Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Beldesi’nde kiraladığı bağevinde kurduğu mangal kömürlü düzenekle 6 yaşındaki kızı ve 8 yaşındaki oğluyla birlikte hayatına son verdi.







Olay dün saat 14.00 sıralarında bağeinin kapısındaki “Dikkat zehirli gaz” ve “Dikkat zehirlidir” yazılı kâğıdı fark eden bahçıvan Orhan Akkoyun’un haber vermesiyle anlaşıldı. Jandarma, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde, 10 gün önce İzmit’ten gelip kiraladığı bağevine yerleştiği belirtilen İlknur Per Mellersh ile 6 yaşındaki kızı Mira ve 8 yaşındaki oğlu Yannis Uri Mellersh’in cesetleriyle karşılaştı.

Almanya’da doğup büyüyen İlknur Per Mellersh’in, kapı ve pencere aralarını bantla kapattıktan sonra, ısıtıcı üzerindeki bir bakır kaba mangal kömürü koyarak, çocuklarıyla ölüm uykusuna yattığı belirlendi. Mellersh’in kapıdaki iki notu ise başkalarının içeri girmemesi için astığı sanılıyor.





Anne ve iki çocuğunun cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.





‘Eşi pedofiliydi’





Olayı duyunca hastaneye gelen genç kadının kız kardeşi Gülnur Güzel, “Ablamın kocası pedofili hastasıydı. Bu nedenle ablam Hamburg’da boşanma davası açtı. Ancak, bir sonuç alamadı. Eşi rahat bırakmıyordu. Ailecek karar alıp iki ay önce kendisini çocuklarıyla Türkiye’ye çağırdık. İzmit’teki bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Eşi yine rahat bırakmayınca Söke’deki bağevini kiralamıştık. Ablam, bu yaşadıklarına dayamadı” dedi.

