İki çocuğunu öldürüp intihar eden adamın annesi: Benim oğlum cani değil!

Antalya'da Cinnet getirip çocukları 3 yaşındaki Hacer Hira ile 5 yaşındaki Ela Su'yu öldürdükten sonra intihar eden babanın annesi, gelininin suçlamalarına tepki gösterdi. Anne Gülseren Akşener, oğlunun cani biri olmadığını söyleyerek, "Onlar gibi terbiyesiz olmasın, diye o bacısıyla onun gibi ortalığa düşmesinler, diye yapmıştır. Benim oğlum, çok namusuna düşkün bir insandı" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Gülseren Akşeker, torunlarının oyuncaklarıyla kıyafetlerine bakarak, gözyaşı döktü. Akşeker, gelini Şura Akkök Akşeker'in, çocukların eşyalarını ve kimliklerini "İstemiyorum çocuklarınızı" diyerek, kendisine getirdiğini iddia etti. Gelininin cenazedeki kendilerine yönelik iddialarını kabul etmeyen Akşeker, şunları kaydetti:

"Şimdi beni, çocuk hırsızı yapıyor. Benim ne suçum, günahım var? Onlar, benim canım ciğerimdi. Ben, onları nasıl sokağa atabilirim? Oğlum cezaevindeyken, kendisine bir dost tutmuş. Oğlum izne geldiğinde Ela Su, 'Baba, bizim bir babamız daha var. İsmi de Yusuf U.' demiş. Oğlum da araştırmış, İnstagram'a bakmış ki mini eteklerle diskolarda içkici olmuşlar. Oğlum da bir tane artık kazayla mı nedir bilmiyorum, vurmuş kendisine. Oğlumun bütün mal varlığını, her şeyini elinden aldı. Bunlar, soyguncu zaten bacısı da öyle. Ne olur, inanmayın ona. Benim oğlum, cani değildir. Darda kaldı, zorda kaldı. Şehit oldu benim çocuklarım. Benim oğlum ölmeden önce bunları niye söylemiyordu? Oğlum öldükten sonra mı dilin açıldı Niye 2,5 aydır vuruldun, bir şey demiyordun da şimdi kalkıp da bize bu suçlamaları yapıyorsun. Benim oğlumu cani biri sanmayın. Çok merhametli, çok namuslu, terbiyeli bir insan. Benim oğlum, o 2 çocuğunu niçin öldürdü biliyor musunuz Onlar gibi terbiyesiz olmasın, diye. O bacısıyla onun gibi ortalığa düşmesinler, diye yapmıştır. Benim oğlum, çok namusuna düşkün bir insandı. Paraya değişti çocuklarını bu kadın. Para için çocuklarının ölümüne sebep oldu."

"Ağabeyimin ve iki yeğenimin katilisin"

Göksel Akşeker'in kız kardeşi Pınar Akşeker, yaşananların tek sorumlusunun Şura Akkök Akşeker olduğunu iddia etti. Akşeker, şöyle konuştu:

"Gözü arkada kalacaktı, benim ağabeyim tek kendine kıysaydı. O iki yavrusunu da yanına aldı götürdü. Evlatlarını da aldı götürdü. Onların kılına zarar vereni, zaten sağ bırakmazdı. Benim ağabeyim, gerçekten şerefli ve namuslu bir adamdı ve kendine yediremeyeceği çok şey yaşadı. Cezaevindeyken, benim ağabeyime psikolojik baskı yaptı. Psikolojik olarak bitiren bu kadındır. Benim ağabeyim, sapıkdıysa caniydiyse kadın satıcısıysa benim ağabeyim kardeşine tecavüz edecek bir adamdıysa çocuklarına tecavüz edecek bir adamdıysa sen 11 yıldır bu adamı tanıyan bir insansın ve evli bir kadınken, kalkıp benim ağabeyimin yanına gelen bir kadınsın. Benim ağabeyim, çok namuslu bir adamdı. Ben, suç duyusunda bulunuyorum, şu anda. Şura Akkök Akşeker, sen benim ağabeyimin ve iki yeğenimin katilisin."

"Soyadı" iddiası

Şura Akkök Akşeker'in evliyken, ağabeyine kaçtığını ileri süren Pınar Akşeker, ölen yeğenleri Ela Su ile Hacer Hira'nın soyadılarının 'Anılsın', baba adlarının da 'Abdullah' yazılı olduğu nüfus cüzdanlarını gösterdi. Akşeker, şunları söyledi:

"Benim ağabeyimden olan Hira ve Ela Su, o evli olduğu adamın soyadını taşıyor. Onun kütüğüne yazılı. Biz şerefsiz ve namussuz insanlar değiliz. Benim ağabeyim, o kadar şerefli ve onurluydu ki yaşayamazdı artık ve kendini de o iki evladını da gözü açık gitmesin diye, katletti. Bizi de katletti. Bizim de yüreklerimiz, cayır cayır yanıyor ve sebep sensin Şura Akkök Akşeker. Ben, suç duyurusunda bulunuyorum. Benim ağabeyim, cezaevi sürecinde çocuklarını göstermediği için bu kadın; benim ağabeyim, 3 ay Manisa'da akıl hastanesinde yatmış bir adam. Benim ağabeyim, cezaevindeyken, 2 defa ipten alınmış bir adam. Bunların sebebi, Şura Akkök Akşeker'dir. Benim ağabeyim ve iki evladının katili Şura Akkök Akşeker'dir ve o kadın, Antalya'da 2 evladının cesedini almaya benim ağabeyimle de evliyken yanındaki dostuyla duyduğumuza göre, nişanlısıyla birlikte gelmiştir."

"Parası için cezaevindeyken nikah kıydı"

Şura Akkök Akşeker'in ailesiyle ilgili ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu, kendisini tehdit etmediklerini, aksine onun kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Pınar Akşeker, "Benim ağabeyimle cezaevindeyken, resmi nikah yaptı. Bu nikahını yapmasının sebebi, ağabeyimin benim adıma, benim hesabımda olan 120 bin lira parayı alabilmek için. Ağabeyimi ve bizleri kandırarak, 120 bin lirayı alabilme adına resmi nikah yaptı. Parayı aldıktan sonra da ağabeyimden ayrılmak istediğini söyledi" diye konuştu.